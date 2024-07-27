Песков заявил, что в России «никто не разговаривает» о мобилизации

О проведении нового этапа частичной мобилизации в России «никто не разговаривает», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, хватает ли добровольцев в зоне военной операции.
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