Готовим шоколадные творожные сырки

Ингредиенты творог - 400 г шоколад - 150 г ванильный сахар - 8 г сахарная пудра 2 ст.л сливочное масло - 50 г варенье ягоды или джем Рецепт приготовления Берём шоколад 150 г, чёрный или молочный, нарезаем кусочками и топим в микроволновой печи.