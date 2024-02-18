Андрей Григорьев-Апполонов рассказал всё про аварию, в которой еле выжил

Солист музыкальной группы “Иванушки” Андрей Григорьев-Апполонов поделился, что в 1995 году, через несколько месяцев после основания коллектива, попал в аварию, в результате чего провел полтора месяца в больнице.
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