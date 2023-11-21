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Разработчики новой Tomb Raider потеряли 10% сотрудников из-за странной политики Embr...

Разработчики новой Tomb Raider потеряли 10% сотрудников из-за странной политики Embr...

Разработчики новой Tomb Raider потеряли 10% сотрудников из-за странной политики Embracer GroupШведская компания Embracer Group продолжает свою весьма странную политику по сокращению опытных разработчиков и обычных сотрудников, вместо того чтобы выпускать новые проекты.

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