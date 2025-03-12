"Без мигранты вы не кто": водитель покалечил ребёнка и вышел… покурить

всех ишаков надо устроить личными водителями депутатов и чтобы через день эти пидарасы попадали в аварии со смертельным исходом всех,кто был в машине

Владимир Елкин

Полностью с Вам согласен! Наш сегодняшний депутатский корпус - почти весь состоит из мразей, отсиживающих штаны в теплых местах за о-о-очень приличные доходы и не подлежащих уголовному преследованию за содеянное ранее и сейчас!!! Их интересы в основном - шкурные!