Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Без мигранты вы не кто": водитель покалечил ребёнка и вышел… покурить

"Без мигранты вы не кто": водитель покалечил ребёнка и вышел… покурить

Русский компас Фото: www.news29.ru. В соцсетях мигранты-водители маршруток хвастаются, как устроились в России, сколько зарабатывают.

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Комментарии
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Александр Рус
всех ишаков надо устроить личными водителями депутатов и чтобы через день эти пидарасы попадали в аварии со смертельным исходом всех,кто был в машине
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6 час.
Владимир Елкин
Полностью с Вам согласен! Наш сегодняшний депутатский корпус - почти весь состоит из мразей, отсиживающих штаны в теплых местах за о-о-очень приличные доходы и не подлежащих уголовному преследованию за содеянное ранее и сейчас!!! Их интересы в основном - шкурные!
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5 час.
Владимир Тамбасов
А Путин продолжает спать
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3 час.
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