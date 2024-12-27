«Яндекс» инвестирует 2 млрд рублей в расширение сети зарядных станций

«Яндекс» приобретает сервис «Бери заряд!» и интегрирует его в «Яндекс Go». В 2025-2026 годах компания вложит более 2 млрд рублей в развитие сети зарядных станций с использованием прогнозирования спроса и привлечением франчайзинговых партнеров.