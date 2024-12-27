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Царьград

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«Яндекс» инвестирует 2 млрд рублей в расширение сети зарядных станций

«Яндекс» инвестирует 2 млрд рублей в расширение сети зарядных станций

«Яндекс» приобретает сервис «Бери заряд!» и интегрирует его в «Яндекс Go». В 2025-2026 годах компания вложит более 2 млрд рублей в развитие сети зарядных станций с использованием прогнозирования спроса и привлечением франчайзинговых партнеров.

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