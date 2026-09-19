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Царьград

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Спикер Забайкалья призвал равняться на явку в 74% в ДНР

Спикер Забайкалья призвал равняться на явку в 74% в ДНР

Председатель краевого парламента Юрий Кон, выступая перед студентами в Центре общественного наблюдения, обратил внимание на разницу показателей активности избирателей в Забайкалье и ДНР.

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