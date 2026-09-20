Дешевый натрий вместо дорогого лития: новый метод подскажет, в каких случаях такая замена возможна

Ученые придумали как определить, где натрий-ионные батареи заменят литий-ионные Ученые Юго-западного исследовательского института (Southwest Research Institute, SwRI) разработали метод, который позволяет определить, в каких устройствах натрий-ионные аккумуляторы способны полноценно заменить литий-ионные без серьезной переработки системы.
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