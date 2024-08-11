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Клопы и тараканы атаковали российские курорты: почему не проводится дезинсекция?

Клопы и тараканы атаковали российские курорты: почему не проводится дезинсекция?

Клопы и тараканы атаковали российские курорты: почему не проводится дезинсекция? Ольга ВайленкоЛетний отпуск — это время, когда многие стремятся отдохнуть от повседневных забот и насладиться солнцем, морем и свежим воздухом.

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