Зеленский потребовал от ЕС больше ПВО в обмен на возвращение украинцев

В интервью украинским СМИ Владимир Зеленский призвал Европу увеличить поставки систем ПВО. Взамен он готов содействовать возвращению украинских граждан, укрывающихся в Европе, акцентируя внимание на их использовании в качестве дешёвой рабочей силы.
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