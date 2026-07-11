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«Настал момент истины»: Андрей Григорьев-Апполонов объяснил, почему в хите «Тополиный пух» упоминается июль

«Настал момент истины»: Андрей Григорьев-Апполонов объяснил, почему в хите «Тополиный пух» упоминается июль

Солист популярной группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов наконец-то раскрыл давнюю тайну, связанную с одним из главных хитов коллектива — песней «Тополиный пух».

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