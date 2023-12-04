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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Apex Legends довольны техническими возможностями шутера и не планир...

Разработчики Apex Legends довольны техническими возможностями шутера и не планир...

Разработчики Apex Legends довольны техническими возможностями шутера и не планируют обновлений движкаПопулярная королевская битва Apex Legends от Respawn Entertainment в качестве основы использует достаточно старый игровой движок Source, который был выпущен компанией Valve еще в 2013 году.

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