Автобусные туры запустят из Беларуси в Крым

Экскурсионные туры на автобусах могут запустить из Беларуси в Крым в 2022 году. Вопрос обсудили представители туристических ведомств в ходе видеомоста «Крым – Армения – Беларусь: пути взаимного сотрудничества», передаёт корреспондент «Вести Крым».