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Автобусные туры запустят из Беларуси в Крым

Автобусные туры запустят из Беларуси в Крым

Экскурсионные туры на автобусах могут запустить из Беларуси в Крым в 2022 году. Вопрос обсудили представители туристических ведомств в ходе видеомоста «Крым – Армения – Беларусь: пути взаимного сотрудничества», передаёт корреспондент «Вести Крым».

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