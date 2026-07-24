Fishki.net - Са...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Fishki.net - Сайт хорошего настроения

300 подписчиков

Самый неожиданный китайский иероглиф оказался обозначением нуля

Самый неожиданный китайский иероглиф оказался обозначением нуля

Девушка рассказала об интересной особенности китайской письменности. Если цифры 1, 2 и 3 записываются всего одной, двумя и тремя горизонтальными чертами, то для нуля используется отдельный иероглиф, который выглядит гораздо сложнее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии