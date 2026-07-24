Самый неожиданный китайский иероглиф оказался обозначением нуля

Девушка рассказала об интересной особенности китайской письменности. Если цифры 1, 2 и 3 записываются всего одной, двумя и тремя горизонтальными чертами, то для нуля используется отдельный иероглиф, который выглядит гораздо сложнее.
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