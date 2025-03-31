Террор против большевиков. «Вам привет от русской революции!»

Сколько жизней большевиков стоил договорнячок Ленина с немцами? Отрицательный мир. Советские историки любят представлять предательство Ленина и подписание им капитуляции перед Германией в ПМВ как дело предрешённое, спокойное, а то и как «Ленин всех переиграл».