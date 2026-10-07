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Zero Hedge

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France's Triple Crisis: Far-Left Riots, A Ticking Debt Bomb, And Mass Migration Collide

France's Triple Crisis: Far-Left Riots, A Ticking Debt Bomb, And Mass Migration Collide

France's Triple Crisis: Far-Left Riots, A Ticking Debt Bomb, And Mass Migration Collide France is tearing itself apart as far-left riots, a dire fiscal situation and years of unfettered mass migration collide, while President Emmanuel Macron loses his grip and his approval rating craters, raising the prospect of a victory for right-wing candidate Marine Le Pen in next year's presidential election.

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