В Красноярске полицейские и общественники помогают детям собраться в школу

Сотрудники отдела полиции № 2 МУ МВД России «Красноярское» совместно с членом Общественного совета при МУ МВД России «Красноярское» присоединились к благотворительной акции «Помоги собраться в школу».
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