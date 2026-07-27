NYT раскрыла имя потенциальной наследницы миллионов Эпштейна

Уроженка Белоруссии Карина Шуляк названа потенциальной наследницей денег американского финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна, сообщила газета The New York Times 26 июля на своем официальном сайте.
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