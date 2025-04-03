Ипотечный рынок России продолжает сокращаться, спрос остается низким

Несмотря на то, что банки начали снижать ипотечные ставки, они все же сильно ограничивают опции потенциальных заемщиков, поэтому многие граждане России предпочитают ждать лучших условий, сообщил начальник отдела «Ипотека» ВТБ Сергей Бабин.