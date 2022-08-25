ПРО-ЛОГ учится инструментам бережливого производства

Программа первого блока обучения включала в себя основы бережливого производства (ОБП) и методику реализации проекта по улучшению (РПУ), которая даёт представление о том, что такое проект, зачем он нужен предприятию и как проходит его реализация.
Программа первого блока обучения включала в себя основы бережливого производства (ОБП) и методику реализации проекта по улучшению (РПУ), которая даёт представление о том, что такое проект, зачем он нужен предприятию и как проходит его реализация.
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