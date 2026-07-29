Можно было ловить башней Mechazilla: Илон Маск отметил высочайшую точность приводнения Starship

Точность посадки оказалась настолько высокой, что корабль мог бы приземлиться прямо в стартовую башнюИлон Маск прокомментировал результаты 13-го испытательного полета Starship, состоявшегося 24 июля 2026 года.
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