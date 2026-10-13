Пользователи Samsung Galaxy S24, Galaxy S25, Galaxy S26, Galaxy A57 и других моделей столкнулись с проблемой после установки One UI 9.0

Ошибка XML «Access Denied» не дает завершить настройку систему после установки обновления Владельцы смартфонов Samsung линеек Galaxy S24, Galaxy S25 и Galaxy S26, а также некоторых складных моделей, сообщили о проблеме после установки обновления One UI 9.
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