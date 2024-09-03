Гражданство для разделяющих традиционные ценности – репатриация соотечественников или продолжение исламизации? В августе президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает предоставлять вид на жительство иностранцам без знания русского языка, если они разделяют традиционные российские ценности.
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