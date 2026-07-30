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NYT: Трамп не может найти выход из конфликта с Ираном

Стратегия Соединенных Штатов в отношении Ирана зашла в тупик. Об этом сообщила The New York Times. Как отмечает издание, президент Дональд Трамп в минувшие выходные дал понять, что не намерен возобновлять полномасштабные боевые действия.

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