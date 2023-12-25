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Fox News включил Байдена в список главных неудачников политики США в 2023 году

Fox News включил Байдена в список главных неудачников политики США в 2023 году

Телевизионный канал Fox News, который ориентируется на консервативную аудиторию и симпатизирует Республиканской партии, включил действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в список главных неудачников американской политики в 2023 году.

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