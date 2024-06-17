Тимур Богуславский: Уверенное выступление в сложной гонке

СоцсетиРоссийский гонщик Тимур Богуславский, который в 2024 году выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC в составе французской команды Akkodis ASP Team на купе Lexus RC F GT3 категории LM GT3, подвёл итоги марафона «24 часа Ле-Мана».