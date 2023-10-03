Братск принимает участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

Основная задача учений — совершенствование практических навыков сил гражданской обороны и принятие решений по защите населения в условиях быстро изменяющейся обстановки, с учетом современных угроз и опасностей.
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