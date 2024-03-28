В 2024 году информация о путинской доплате на детей пока не поступала. Однако существуют иные меры государственной поддержки… Выплата 10 000 рублей на детей в 2024 году: ждать ли путинскую доплату к пособиям и кому она положена — разбираем .
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