72,9 млрд рублей получили малообеспеченные семьи РФ в мае и июне 2022 г

РИАМО - 30 авг. В мае и июне 2022 года малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет получили выплаты на сумму 72,9 млрд рублей, сообщается в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении бюджета за январь – июнь 2022 года.