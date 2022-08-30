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72,9 млрд рублей получили малообеспеченные семьи РФ в мае и июне 2022 г

72,9 млрд рублей получили малообеспеченные семьи РФ в мае и июне 2022 г

РИАМО - 30 авг. В мае и июне 2022 года малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет получили выплаты на сумму 72,9 млрд рублей, сообщается в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении бюджета за январь – июнь 2022 года.

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