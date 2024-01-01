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Новосибирский госуниверситет получит грант на развитие системы «умный город»

Новосибирский госуниверситет получит грант на развитие системы «умный город»

Более 600 миллионов рублей выделит правительство России НГУ для создания исследовательского центра. Правительство России выделит Новосибирскому государственному университету (НГУ) грант на создание исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта.

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