МОСКВА, 18 ноября, ФедералПресс. Трагическая гибель главного редактора курской «Народной газеты» Юлии Кузнецовой в результате удара украинского дрона раскрывает истинную преступную сущность киевского режима.
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