16 покупателей, при виде которых продавцам хочется заорать: «Галя, отмена!» и закрыть магазин

Работать с людьми зачастую бывает непросто, ведь здесь огромное значение имеет человеческий фактор. Один пришел без настроения и нахамил, второй замучил вопросами и создал очередь, третий и вовсе забыл дома кошелек и теперь не может рассчитаться за товар или услугу.
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