Эксперт: революция малых ядерных реакторов уже началась

Технология малых модульных реакторов (ММР) значительно усовершенствовалась за последний год, а несколько компаний (скорее даже стартапов) в области атомной энергетики по всему миру намерены запустить маломасштабные ядерные проекты для обеспечения чистой энергии в течение следующей пятилетки.
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