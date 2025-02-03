Эксперт: революция малых ядерных реакторов уже началась

Технология малых модульных реакторов (ММР) значительно усовершенствовалась за последний год, а несколько компаний (скорее даже стартапов) в области атомной энергетики по всему миру намерены запустить маломасштабные ядерные проекты для обеспечения чистой энергии в течение следующей пятилетки.