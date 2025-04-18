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Экс-полковник КГБ о том, что ждет генерала Попова. Даже CNN снял о нем сюжет

Экс-полковник КГБ о том, что ждет генерала Попова. Даже CNN снял о нем сюжет

Похоже, заказчики уголовного преследования бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова явно не рассчитывали на такую огласку.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
ну некоторых &quot;паркетных&quot; генералов посадили, теперь надо посадить Герасимова
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16 час.
АС
Анатолий Страшко
Александр, а почему именно Герасимова? У Генерального Штаба, как я понимаю, несколько другие функции. Вот Управление кадров МО несколько раз нехорошо промелькнули в СМИ. А вообще не нам, обывателям, постить о структуре МО и искать виновных в том бардаке, который приоткрывается при проведении СВО. А вот Верховный выводы должен делать , кем он верховодит. Кто ему докладывает, что всё хорошо, как в песне с  прекрасной  маркизой. Но чтобы панику не разгонять могу отметить, что на протяжении веков любое военное столкновение вскрывает негатив в государстве именно в ведомстве вооружённых сил. Вспомним хотя бы и русско-японскую войну, и Первую Мировую и далее.
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16 час.
Александр Пятнистый
Согласен. Рыба гниет с головы. Шойгу, что не знал об этом бардаке? Но, как я считаю, Герасимов, как НГШ спокойно мог весь бардак с 2-я генералами прекратить одним приказом. А 1941 год наглядно показал очень многое в структуре МО и не только
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15 час.
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