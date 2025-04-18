Экс-полковник КГБ о том, что ждет генерала Попова. Даже CNN снял о нем сюжет

АС

Анатолий Страшко

Александр, а почему именно Герасимова? У Генерального Штаба, как я понимаю, несколько другие функции. Вот Управление кадров МО несколько раз нехорошо промелькнули в СМИ. А вообще не нам, обывателям, постить о структуре МО и искать виновных в том бардаке, который приоткрывается при проведении СВО. А вот Верховный выводы должен делать , кем он верховодит. Кто ему докладывает, что всё хорошо, как в песне с прекрасной маркизой. Но чтобы панику не разгонять могу отметить, что на протяжении веков любое военное столкновение вскрывает негатив в государстве именно в ведомстве вооружённых сил. Вспомним хотя бы и русско-японскую войну, и Первую Мировую и далее.