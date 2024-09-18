Московский девелопер хочет застроить территорию бывшего санатория «Рассвет» в Омске. Пока этот проект не одобрили и отправили на доработку.
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Московский девелопер хочет застроить территорию бывшего санатория «Рассвет» в Омске. Пока этот проект не одобрили и отправили на доработку.