Диетолог Дейдон назвал пять лучших продуктов для снижения веса

Американский диетолог Пол Дейдон назвал пять лучших овощей, которые способствуют похудению.«Пять овощей, богатых клетчаткой, которые нужно есть утром, чтобы уменьшить вес — это брокколи, брюссельская капуста, морковь, шпинат и сладкий картофель», — сказал Дейтон в интервью изданию She Finds.