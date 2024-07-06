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Диетолог Дейдон назвал пять лучших продуктов для снижения веса

Диетолог Дейдон назвал пять лучших продуктов для снижения веса

Американский диетолог Пол Дейдон назвал пять лучших овощей, которые способствуют похудению.«Пять овощей, богатых клетчаткой, которые нужно есть утром, чтобы уменьшить вес — это брокколи, брюссельская капуста, морковь, шпинат и сладкий картофель», — сказал Дейтон в интервью изданию She Finds.

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