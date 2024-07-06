Диетолог Дейдон назвал пять лучших продуктов для снижения веса

Американский диетолог Пол Дейдон назвал пять лучших овощей, которые способствуют похудению.«Пять овощей, богатых клетчаткой, которые нужно есть утром, чтобы уменьшить вес — это брокколи, брюссельская капуста, морковь, шпинат и сладкий картофель», — сказал Дейтон в интервью изданию She Finds.
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