Иранская ракетная номенклатура

Основные типы иранских ракет, которые Иран может продавать после снятия оружейных санкций ООН.Разумеется, США и Ко санкции сохранят, но страны не входящие в американскую шайку, вполне могут их закупать, случае если договорится с Тегераном.
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