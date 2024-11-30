В Visa CashApp RB подтвердили смену названия команды в 2025 году

В Visa CashApp RB подтвердили смену названия команды в 2025 годуGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель RB Лоран Мекис подтвердил, что в следующем сезоне младшая команда Red Bull будет выступать под другим названием.
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