Несекретные материалы

13 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Однозначно перекрыть поставки и забыть рынок ЕС.«Газпром» объявил...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Это бы ладно , но вот интересно куда делись неожиданно 14 штук  АПЛ РФ с баз ВМФ РФ ?После прилета по ...
  • Андрей
    5 мах это не о чём.США провели успеш...

«Газпром»: неудача на Западе и рекорд на Востоке

«Газпром»: неудача на Западе и рекорд на Востоке

Российский «Газпром» вынужденно объявил форс-мажор на западном направлении экспорта сырья. Как сообщается, предупреждение о тяжелом положении с поставками, возможном сильном сокращении их, получили как минимум два крупных клиента холдинга в Европе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх