Экс-советник госсекретаря Соединенных Штатов Америки полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что судя по поведению главы киевского режима Владимира Зеленского, он считает, что страны Запада предали его.
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