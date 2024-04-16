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Французов настигло возмездие в Славянске. Роющему яму для России Макрону вынесли приговор

Французов настигло возмездие в Славянске. Роющему яму для России Макрону вынесли приговор

Первые французские легионеры уже прибыли в зону спецоперации и оказались в расположении 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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Комментарии
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Виталий Сорокин
Так и должно было быть! И последующий заезд будет умогилен...А 3-тьего, просто не будет! Мушкетёры кончаться...
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1 час.
Анатолий Потеряхин
ВОТ И КОНЧИЛИСЬ ХОТЕЛКИ У ЖАБ  ПООТОРВАЛО ИМ РУЧКИ И НОЖКИ НЕ БЕГАЙТЕ В ЧУЖОЙ ОГОРОД ТАМ ГОЛОВУ МОГУТ ОТОРВАТЬ!!!!
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1 час.

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