Сенатор Пушков раскрыл последствия встречи Орбана с Трампом после саммита НАТО

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что встреча Виктора Орбана с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом вызовет раздражение у руководства Евросоюза, однако укрепит позиции премьера Венгрии, поскольку республиканец с большой долей вероятности вернется в Белый дом по итогам выборов.