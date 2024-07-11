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Сенатор Пушков раскрыл последствия встречи Орбана с Трампом после саммита НАТО

Сенатор Пушков раскрыл последствия встречи Орбана с Трампом после саммита НАТО

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что встреча Виктора Орбана с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом вызовет раздражение у руководства Евросоюза, однако укрепит позиции премьера Венгрии, поскольку республиканец с большой долей вероятности вернется в Белый дом по итогам выборов.

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