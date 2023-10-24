ES | Oct. 23, 2023 - Weekly FVG, NWOG, and Breaker E-MINI S&P 500 FUTURES (DEC 2023) CME_MINI:ESZ2023 tristanlee85 Using the 15m bellwether chart for ES, we observe price opening higher creating a nice new week opening gap (NWOG).
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