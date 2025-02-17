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В Госдуме обсуждают идею предоставления многодетным семьям домов вместо квартир

В Госдуме обсуждают идею предоставления многодетным семьям домов вместо квартир

Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Виталий Милонов, заместитель председателя Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

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Комментарии
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Андрей
только коренным россиянам.
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