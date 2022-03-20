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Саутгейт о ЧМ в Катаре: «Есть потенциальная угроза для наших фанатов – речь о правах женщин и ЛГБТ. Из-за этого некоторые не поедут на турнир»

Гарет Саутгейт вновь высказался о нарушениях прав человека в Катаре. «Думаю, я достаточно ясно говорил, что именно вызывает опасения в связи с этим турниром.

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