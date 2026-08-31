Артём Ермолаев: с 1 сентября проезд можно будет оплатить через NFC

С 1 сентября пассажиры смогут оплачивать проезд через NFC, QR-коды и Единую биометрическую систему, предоставил информацию аналитик Артём Ермолаев.
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