Стихия нанесла сокрушительный удар по Крыму: стали известны последствия

Стихия привела к повреждениям 107 домов в двух муниципальных образованиях Крыма. Также были повреждены 217 территорий рядом с домовладениями, рассказал российскому президенту Владимиру Путину министр чрезвычайных ситуаций РФ Владимир Зиничев.