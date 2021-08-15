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Стихия нанесла сокрушительный удар по Крыму: стали известны последствия

Стихия нанесла сокрушительный удар по Крыму: стали известны последствия

Стихия привела к повреждениям 107 домов в двух муниципальных образованиях Крыма. Также были повреждены 217 территорий рядом с домовладениями, рассказал российскому президенту Владимиру Путину министр чрезвычайных ситуаций РФ Владимир Зиничев.

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