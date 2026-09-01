В Москве мигрант перерезал горло военнослужащей: двое детей остались без матери

Новые подробности зверского убийства в Новой Москве складываются в картину, о которой невозможно думать без содрогания.
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Думаю ответить должен тот в правительстве, кто принял это непродуманное решение и нанёс России больше вреда если посмотреть на всё в совокупности! Только у нас никто ни за что ответственности не несёт-Правительство работает усердно!