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Аргументы недели

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В Москве мигрант перерезал горло военнослужащей: двое детей остались без матери

В Москве мигрант перерезал горло военнослужащей: двое детей остались без матери

Новые подробности зверского убийства в Новой Москве складываются в картину, о которой невозможно думать без содрогания.

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Геннадий Бережнов

Думаю ответить должен тот в правительстве, кто принял это непродуманное решение и нанёс России больше вреда если посмотреть на всё в совокупности! Только у нас никто ни за что ответственности не несёт-Правительство работает усердно!