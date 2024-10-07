⚡️ Понедельник станет последним теплым днем перед похолоданием Осадки выпадут 8 и 9 октября. Порывы ветра достигнут 13 м/с.
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⚡️ Понедельник станет последним теплым днем перед похолоданием Осадки выпадут 8 и 9 октября. Порывы ветра достигнут 13 м/с.