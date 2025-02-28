Трамп заявил, что Путин прошел с ним через тяжелые времена

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что российский президент Владимир Путин испытывал значительное давление в период его президентства из-за расследований, инициированных Демократической партией, касающихся предполагаемых связей Трампа с Россией.
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